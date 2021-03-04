Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Yener, Köşker ailesinin 5 yıllık çocuk hasretini tüp bebek uygulaması ile son buldurdu.



Kahramanmaraş’ta tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan ve gittiği merkezlerde kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen kadın, Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’in uyguladığı tedaviyle 5 yıl sonra hamile kalarak bebeğini dünyaya getirdi.





5 yıllık evli olduğunu 5 yıldan beri çocuk hasreti yaşadığını söyleyen Arzu Köşker, “Evlatsızlık çok zor benim küçük kardeşlerimin hep çocukları oldu. Benimde olmayınca insan üzülüyor ama eşimle birlikte umudumuzu kaybetmedik son olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek hizmet binasında Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener hocamızı ziyaret ettik. Adnan hocamızın bize yardımı çok oldu. Allah razı olsun ondan ve 5 yıl sonra çocuğumuza kavuştuk şuan çok mutluyum. Adnan yener ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.



Baba Köşker, “Biz çok yeri gezdik yani gezmediğimiz hastane doktor kalmadı. En sonunda hocamı önerdiler bize biz hocamızın sayesinde evlat sahibi olduk. Önce rabbimin sonra hocama çok büyük teşekkürler ediyorum Allah razı olsun kendisinden. Yani tarif edilemez bu duygu çok güzel bir duygu baba olmak daha güzel bir duygu Allah’ım herkese de nasip eylesin inşallah. Buradan bütün hastalara söylüyorum hatta öneriyorum da hocamın sayesinde yani çocuksuz ev kalmadı kalmaz da inşallah Allah’ım hocamın başarılarının devamını diliyorum” dedi.





Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, “5 yıla aşkın süreden beri çocuk özlemiyle yanıp kavrulan bir aileydi. Biz köşker ailesine tüp bebek uygulamasını yaptık. Sağlıklı bir erkek bebeğimiz dünyaya geldi. Köşker ailesi çok mutlu oldu tabi ben ve ekibimde bu durumda başarılı bir iş çıkardığımız için çok mutluyuz. Allah bebeğimize hayırlı uzun ömürler versin. Bir kez daha Köşker ailesine mutluluklar diliyorum” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı