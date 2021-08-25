Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener bir aileyi daha mutlu etti
Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener Kahramanmaraş’ta başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 11:20 25.08.2021, 12:30
Yener,Uğur ile İsminur çiftinin 7 yıllık çocuk hasretini tüp bebek uygulaması ile son buldurdu.
Daha önceden birçok tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan kadın Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’in uyguladığı 1 yıllık tedaviyle 7 yıl sonra hamile kalarak üçüz bebeklerini dünyaya getirdi.
7 yıldan beri çocuk hasreti yaşadıklarını söyleyen Uğur ve İsminur çifti, Doç. Dr. Adnan Yener’e teşekkür etti.
1 yıllık tedavi süreciyle çiftin sağlıklı üçüz çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, “Allah bebeklerimize hayırlı uzun ömürler versin” dedi.
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü