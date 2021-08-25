Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener bir aileyi daha mutlu etti

Yener,Uğur ile İsminur çiftinin 7 yıllık çocuk hasretini tüp bebek uygulaması ile son buldurdu.

Daha önceden birçok tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalamayan kadın Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’in uyguladığı 1 yıllık tedaviyle 7 yıl sonra hamile kalarak üçüz bebeklerini dünyaya getirdi.

7 yıldan beri çocuk hasreti yaşadıklarını söyleyen Uğur ve İsminur çifti, Doç. Dr. Adnan Yener’e teşekkür etti.

1 yıllık tedavi süreciyle çiftin sağlıklı üçüz çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, “Allah bebeklerimize hayırlı uzun ömürler versin” dedi.