Tüp Bebek ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’den kişiye özel tedavi!

Doç. Dr. Adnan Yener’in tüp bebek uygulamasından memnun kalan Yaman çifti, tekrar bebek sahibi olmak için Doktor Yener'e başvurdu.

Doç. Dr. Yener’in uygulayacağı tedaviyle birlikte, Yaman çifti ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

13 yıldır evli olduklarını ve 4 yılın sonunda Doç. Dr. Adnan Yener’in tüp bebek tedavisi sayesinde çocukları olduğunu belirten anne Emine yaman, “çocuğumuzun, bir kardeşi olmasını çok istiyoruz” dedi.

Emeklerinden dolayı Doç. Dr. Adnan Yener’e teşekkür eden baba Muhammet yaman, tüp bebek uygulamasında başvurup sonuç alamayan anne ve babalara, Tüp Bebek Ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’i tavsiye etti.

12 yıldır, tüp bebek tedavisiyle yüzlerce aileyi evlat sahibi yaptıklarını belirten Tüp Bebek Ve Kısırlık Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, “Yaman ailenin de isteği üzerine 2. Çocuk için tedavilere başladık ve başarılı bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verdi.