Tur şirketleri kışa özel turlar için özel seçenekler sunuyor

Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışının yaşanması tarihi ve turistik bölgelerde de rağbet oluşmasını sağladı.

Tarihi ve turistik bölgelere gezmek isteyen vatandaşlar ise tur şirketlerini tercih etmeye başlıyor.

Seyahat Danışmanı Safa Güzelbulut Aksu Haber’e yaptığı açıklama da vatandaşların tur şirketlerini seçmelerinin daha avantajlı olacağını söylüyor. Nedeni ise haberimizde..