TÜRES Kahramanmaraş şubesi şehrin en önemli markalarıyla bir araya geldi!
Misyonu doğrultusunda Türk mutfağını dünya gastronomisinde lider hale getirmek ve Türk mutfağının dünyadaki temsilcisi olmak için büyük çaba sarfeden TÜRES Kahramanmaraş şubesi şehrin en önemli markalarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 17:14 21.07.2022, 17:40
Gerçekleştirilen toplantıya TÜRES Başdanışmanı aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Osman Güzelgöz ve kahraman şehirde söz sahibi büyük firmalarla bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları ve temsilcilerin taleplerini dinledi.
Kahramanmaraş'ta turizm adına önemli hizmetlere imza atan TÜRES Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz şehrin değerli markalarıyla aynı masada yaşanan sorunları konuştuklarını ve bununla ilgili çözümler üreteceklerini söyledi.
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