Turgay Başyayla’nı durağı bu kez Kahramanmaraş oldu!
GastroGezi konsepti ile diyar diyar gezerek yöresel lezzetleri tanıtan Turgay Başyayla’nı durağı bu kez Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 17:26 26.10.2021, 18:49
GastroGezi konsepti ile diyar diyar gezerek yöresel lezzetleri tanıtan Turgay Başyayla’nı durağı bu kez Kahramanmaraş oldu.
Başyayla şehrin meşhur lezzeti Maraş Çöreği’nin tanıtımı için Alpedo – Kervan Lezzetler Grubunu tercih etti.
Kervanhan’da yapılan çekimlerde maraş çöreğinin yapım aşaması kayıt altına alındı.
Maraş dondurmasını tanıtmak için seferber olan Kervan Lezzetler Grubu ve Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şovu yaptı.
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