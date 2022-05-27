TURGED CUP Kahramanmaraş Erkekler Goalball Turnuvası start verdi

Goalball turnuvası görme özürlülerin yaşamın her alanında özel ihtiyaçları dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, spor vb. hak çıkarlarının korunup geliştirilmesi yaşamın her alanındaki katılımını sağlıyor.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Turged Cup Kahramanmaraş Goalball Erkekler Turnuvası 10 İl, 14 Takım ve 30 bayan 170 erkek sporcu, antrenör ve idareci olmak üzere toplamda 200 ‘e yakın kişinin katılımıyla, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Katkılarıyla Osman Sayın Spor Salonunda başladı.

Burada bir açıklama yapan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak düzenlenen turnuva hakkında bilgiler verdi.

Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise insan odaklı hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı derneğin engellilere yardım ve destek konusunda en doğru noktalardan olduğunu belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Demir çok özel bir turnuva olduğuna dikkat çekti.