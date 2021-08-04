Turgut Özal Bulvarı Büyükşehir’le güzelleşiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından kentin en sık kullanılan arterlerinden Turgut Özal Bulvarı’nda da kavşak ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. “Üniversite yolu” olarak bilinen ve Kayseri yolu ile Tekerek hattını birbirine bağlayan güzergah yapılan çalışmalarla birlikte estetik bir görünüm kazanacak. Kolej kavşağında gerçekleşen uygulamalarda, toprak tesviyesi ve çim ekimi tamamlanırken; gül, Akdeniz definesi, alev çalısı, altuni taflan, top mavi servi dahil birçok bitki toprakla buluşturuldu.