Turistleri şehre çeken lezzet: Maraş dondurması

Üretiminde kullanılan keçi sütü ile salep bitkisinin, ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete dönüşmesiyle elde edilen "Maraş dondurması"nı tatmak isteyen turistler Kahramanmaraş'a geliyor.

Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya yayılan bu özel lezzet gelen turistleri de adeta büyülüyor.

Aksu haber mikrofonlarına konuşan turistler maraş dondurmasını çok beğendiklerini ve kendi ülkelerinde de herkese önereceklerini söyledi.

MADO yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur ise Kahramanmaraş’ı her platformda tanıtmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.