Turistlerin uğrak noktasında sezon bitiyor!

Kahramanmaraş’ın tarihi yerlerinden biri olan kapalı çarşıda esnafın turist sezonu bitiyor.

KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 15:45 21.10.2021, 16:05
Turistlerin uğrak noktasında sezon bitiyor!

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı kente gelemeyen yabancılar bu yıl özellikle kışlık ürünlere rağbet gösterdi

En fazla Almanya’dan misafir ağırlayan Kahramanmaraş’ta, turistlerin tercih ettiği ürünler arasında kuruluklar ilk sırada yer aldı

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #kuruluk
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