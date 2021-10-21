Turistlerin uğrak noktasında sezon bitiyor!
Kahramanmaraş’ın tarihi yerlerinden biri olan kapalı çarşıda esnafın turist sezonu bitiyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 15:45 21.10.2021, 16:05
Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı kente gelemeyen yabancılar bu yıl özellikle kışlık ürünlere rağbet gösterdi
En fazla Almanya’dan misafir ağırlayan Kahramanmaraş’ta, turistlerin tercih ettiği ürünler arasında kuruluklar ilk sırada yer aldı
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