Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız'dan Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret!
Bir dizi ziyaretler ve program çekimi için Kahramanmaraş’a gelen Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve ekibi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2020, 17:34 10.06.2020, 19:24
52
Ziyarette Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçilerinden biri olan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, TUTAP Kahramanmaraş İl Temsilcisi Gökhan Büyükdereli, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’da yer aldı.
Ziyarette konu Kahramanmaraş’ın turizmi oldu.
Ziyaret sonrası Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız “Başkanımız Şahin Balcıoğlu’na bize destek olacağından ötürü teşekkür ediyorum” dedi
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise “bizim işimiz Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlıların mutlu olması” diye açıklamalarda bulundu.
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20