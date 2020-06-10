Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız'dan Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret!

Ziyarette Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçilerinden biri olan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, TUTAP Kahramanmaraş İl Temsilcisi Gökhan Büyükdereli, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’da yer aldı.

Ziyarette konu Kahramanmaraş’ın turizmi oldu.

Ziyaret sonrası Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız “Başkanımız Şahin Balcıoğlu’na bize destek olacağından ötürü teşekkür ediyorum” dedi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise “bizim işimiz Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlıların mutlu olması” diye açıklamalarda bulundu.