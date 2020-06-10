Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Haşiroğlu Tarhana firmasına ziyaret!

Bir dizi ziyaretler ve program çekimi için Kahramanmaraş’a gelen Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve ekibi Haşiroğlu Tarhana firmasına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçilerinden biri olan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli ve Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’da yer aldı.

Ziyarette Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan Başkan Yıldız’a fabrikayı gezdirerek bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız “Kahramanmaraş’ın her lezzeti bir değer ve bu değerlerin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum” dedi