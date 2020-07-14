Turizmci iş adamı Pınarbaşı'dan Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan’a ziyaret!

Başkan Yılmazcan, gurbetteki hemşerilerine direk uçuşla Kahramanmaraş’a getiren Pınarbaşı ve ekibine teşekküre ederek her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; Çok kıymetli Pınarbaşı kardeşim güzel bir organize yaparak yurt dışında yaşayan özellikle Londra’da yaşayan hemşerilerimizi Kahramanmaraş tarihlerimizde ilk defa Londra’dan özel izin alarak güzel bir tur düzenleyerek 160 yolucuyu Kahramanmaraş Havaalanına indirdi. Bu yolcuların yüzde 70’i Pazarcıklı hemşerimdir. Hemşerilerim önceki günlerde bize teşekkür etmeye geldiler. Kahramanmaraş’a 4,5 saatte geldikten sonra havaalanından 20 dakika sonra evimize geldik dediler. Herkese çok teşekkür ettiler. Bende 70 bin hemşerim adına Pazarcık Belediye Başkanı olarak Selahaddin Pınarbaşı beyefendiye hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

Turizmci iş adamı Selahaddin Pınarbaşı’da gerçekleşen ziyarette şunları söyledi:

Bende Başkanıma teşekkür ederim. Bizi güllerle karşıladılar. Çok memnun oldum. gurur duydum. Pankartla karşıladılar bizi bırakmadılar. Başkanıma bize gösterdiği ilgi için alaka için teşekkürlerde bulunuyorum. İnşallah bir dahaki seferimize aynı ilgiyi ve sevgiyi bekliyoruz. Hiç şüphemde yok bu konuda, yapacağına da eminim çok teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Turizmci iş adamı Selahaddin Pınarbaşı’na plaket verdi.