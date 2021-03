Turizmi kalkındırmaya çalışan Dulkadiroğlu’na DOĞAKA’dan destek

Tarihi yapıları restore ederek turizme kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, bu destekle projelerin daha da güçleneceğini bildirdi. Tarihi konakların restore edilmesi konusunda önemli bir tecrübe elde eden ve Kahramanmaraş turizmine hareketlilik katan Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni projeler için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu çalışmalar ile ilgili proje hazırlayan Dulkadiroğlu Belediyesi’ne DOĞAKA’dan da destek geldi. Dulkadiroğlu Belediyesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA) arasında,2021 Yılı Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan “Dulkadiroğlu Belediyesi Turizme Yeni Bir Boyut Kazandırarak Teknoloji Odaklı Turizmi Uygulamayı Gerçekleştiriyor” adlı projemizin sözleşmesi imzalandı. Destek ile ilgili DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay protokol imzaladı. İmza sonrasında destek ile ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Proje ile tarihi konak ve sokakların yer aldığı Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Kurtuluş Mahallesinde eski yapıların cephe tasarımı ve sokak örgüsünün tarihsel dokuya uygun bir şekilde restore edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Okay, bu projenin Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bahtiyar Yokuşu Projesini örnek gösteren Başkan Okay, o bölgenin turizmde büyük ivme kazanacağını belirtti. Başkan Okay, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Belediyemiz tarafından daha önce şehrin turizmine kazandırılan Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Tematik Mutfak Müzesinin olduğu bölgeye, ek olarak gerçekleştirilecek olan bu projemizin tamamlanması ile belediyemizin ‘Turizme Kazandırdığı Taşınmaz Kültür Varlıkları’ sayısı 30 âdeti aşacaktır. Bu durum Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacak. Bu noktada önemli bir tecrübeye sahibiz. Kahramanmaraş’ımızın bu zenginliğini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”