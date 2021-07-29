Turizmin kalbi Başkonuş Yaylası!

Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Başkonuş yaylası, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara bir yenisi daha ekleyen kentin gönüllü turizm Elçisi Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber’e anlattı.

Başkonuş Yaylası’nda yapımı devam eden restoran ve kongre merkezinin inşaatının yanı sıra ek olarak yapılan ardıç ve sedir evlerinde yakın zamanda bitmesi hedefleniyor.

En çok çocukların eğlenebileceği manej alanının da faaliyete geçtiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz aktivite alanları hakkında da bilgiler verdi.