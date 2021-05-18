Turizmin kalbinden bir yenilik daha! 'Başkonuş Yaylası Ekoturizm alanı'

Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Başkonuş Yaylası, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara bir yenisi daha ekleyen kentin gönüllü turizm elçisi Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yapılan ve yapılması gündemde olan projelerinden Ekoturizm alanını anlattı.