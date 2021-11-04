Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü KMTSO’ya ziyaret!
Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Yıldırım ve Kulüp üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2021, 16:08 04.11.2021, 18:13
İlk olarak oda önünde küçük bir gösteri yapan Kulübü Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu karşıladı.
Daha sonra oda fuaye alanında üyelerle bir süre sohbet eden Başkan Balcıoğlu oda faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.
Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Türk Chopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Yıldırım başkan Balcıoğlu’nun kentin her yönden gelişimi açısından önder olduğuna dikkat çekti.
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise kentin tanıtımı açısından güzel bir iş yaptıklarına değinerek ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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