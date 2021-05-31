“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi” İş Birliği Protokolü İmzalandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin koordinesinde 71 üniversite rektörünün katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi” iş birliği protokolünü imzaladı.
Türk dünyasında özellikle üniversiteli gençlerde “Türk Dünyası Vatandaşlığı” bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen proje bağlamında gençlerin ortak paydada hareket edebilme bilincini geliştirmeleri hedefleniyor. Protokol kapsamında üniversitelerde “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu protokol ayrıca “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” ile ilgili bilimsel çalışmaları (proje, tez, makale vb.) teşvik etmeyi ve bununla birlikte her dönem bu dersi alan ve en başarılı olan öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde açılacak olan bilim kampına katılımını gözetiyor.
5 yıl süreyle geçerli olan protokolde, proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlenmesi ve proje paydaşları olan üniversitelerin Ekim ayında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyumda bir araya gelmesi planlanıyor.
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