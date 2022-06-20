Türk Halk Müziği Konseri Dinleyicilerden Tam Not Aldı
Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Alper Şakalar, sevilen eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 17:02
Kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı Alper Şakalar, sevilen eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Çay Benim Çeşme Benim, Dersini Almışta Ediyor Ezber, Dağlar Dağladı Beni, Sen Bir Aysın gibi birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede dinleyiciler de alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti. Müzikseverler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve sanatçılara teşekkür etti.
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