Türk kahvesini dünya tanımalı

Aynı zamanda Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kolbaşı Türk kahvesinin hak ettiği yerde olmadığını belirterek, "yurt dışında gittiğiniz kafe, restoranda Türk kahvesi sipariş edin” dedi.

Türk kahvesinin fal bakma özelliğinin de yurt dışında alıcı bulduğunu belirten Kolbaşı, "Yurt dışına giden her bir Türk vatandaşından ricam; kafede, restoranda Türk kahvesini menüde görmezseniz dahi isteyin. O menüye bir şekilde Türk kahvesi gelecektir. Bu bir milli bilinç. Bunu yapabilmemiz için ısrarla yurt dışında Türk kahvesini istememiz lazım. Türk kahvesini, fincanlarını, makinelerini çok iyi yapan firmalarımız var. El birliğiyle dünyanın her yerine bunu ulaştıralım. Kahvemizi fal baktırarak da yaymak istiyoruz. Yurt dışında da fortune teller (fal bakma) kültürü yaygın olduğu için çok ilgi topluyor." şeklinde konuştu.