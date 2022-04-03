Türk Kızılay’dan Kahramanmaraş’ta ramazanda ekmek ve temel gıda yardımı
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bin ekmek ve temel gıda malzemesi yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 15:27 03.04.2022, 17:00
Ramazan ayının başlaması ile birlikte yardım faaliyetlerine ağırlık veren Kızılay, Onikişubat İlçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar öncesi ekmek ve temel gıda malzemesi dağıttı.
Hayırsever vatandaşların destekleri ile gerçekleşen yardımda, Kızılay gönüllüleri tek tek evleri dolaşarak Vatandaşlara ekmek ve temek gıda malzemesi dağıttı.
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