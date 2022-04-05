Türk Kızılay’ı, bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında
Bu kapsamda Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesi, Merkez, Onikişubat, Afşin ve Elbistan olmak üzere 4 ilçede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2022, 15:41 05.04.2022, 16:19
Kapı kapı dolaşan Genç Kızılay Ekipleri, belirledikleri aileye gıda ve giysi yardımında bulunarak ramazanda gönüllere dokunuyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Gamze Gezinir, “ramazan ayının sonuna kadar girilmedik ev dokunulmadık gönül bırakmayacağız” dedi.
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
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