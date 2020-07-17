Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi'ne dana bağışladı!

Her yıl Türk Kızılay’ına kurban bayramı öncesinde dana bağışlayan besici bayram kaba bu sefer danayı kendi çiftliğinde Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Şerefoğlu'na teslim etti.



Türk Kızılay’ına çok güvendiği ve kurban kesmeyen kardeşlerine yardımcı olduğu söyleyen besici Bayram Kaba, sözlerine şöyle devam etti;

“Geleneksel olarak her yıl Türk Kızılay’ına beraber paylaşalım diyerek bir danamızı bağışlıyoruz. Bir yangın oluyor Kızılay koşuyor, bir deprem oluyor Kızılay konuşuyor, yani nereye çağırılsa Kızılay’dan başka gelen olmuyor. Ben en iyi hayır kurumu olarak Türk Kızılay’ı görüyorum. Yani benim gibi olan kardeşlerimin de Türk Kızılay’ın bağış yapmalarını isterim. 55 tane büyükbaş hayvanım var bunların içerisinden bir tanesi Türk Kızılay’ına bağışlıyorum. Eğer ki Allah’ım uzun ömürler verirsen gelecek yıl yine Türk Kızılay’ına bir bağışta bulunacağım.”

Türk Kızılay Kahramanmaraş şube başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, besici bayram kabanın örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.



Başkan Şerefoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Besici bayram kaba kurban kesemeyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Türk Kızılay’ına geleneksel olarak her yıl kurban bayramı öncesi bağışta bulunuyor. Bu nazik düşüncesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bayram bey gibi olan insanlar hakikaten Türk milletinin ne derece duyarlı olduğunun birer simgesi bence, biz Türk Kızılay’ı olarak bayram beye bu nazik davranışından dolayı kendisine bir plaket vereceğiz. Bu kurban bağışını geleneksel hale getirdiği için takdir ve teşekkürle karşılıyoruz. Bayram beyin bu emanetini en hassas şekilde elimizden geldiği sürece Kahramanmaraş’ta tespit ettiğimiz gariban ailelere ve evine et girmeyen ailelere en kısa sürede teslim edeceğiz.



Türk Kızılay’ına kurbanlıklarını vermek isteyen vatandaşlarımız şubelerimize müracaat edebilir. Yurt içi kurbanlar 1050 lira yurt dışı ise 850 TL şeklinde vatandaşlarımızın kurban bağışlarını bekliyoruz.”



Haber: Gökhan ÇALI