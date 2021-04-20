Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular
Kahramanmaraş’ın başarılı iş insanlarından ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu beraberinde TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ile birlikte Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2021, 16:24 20.04.2021, 17:59
Balcıoğlu, ramazan ve yeni tip koronavirüs sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Kan bağışının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraşlıları kan bağışında duyarlı olmaya davet etti.
TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ve Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu ’da kan bağışında bulundu.
İftardan sonrada vatandaşlarda Türk Kızılay’ın kan merkezine gelerek Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
Günlük GazetelerTümü