Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundular

Balcıoğlu, ramazan ve yeni tip koronavirüs sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.



Kan bağışının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraşlıları kan bağışında duyarlı olmaya davet etti.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ve Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu ’da kan bağışında bulundu.





İftardan sonrada vatandaşlarda Türk Kızılay’ın kan merkezine gelerek Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.