Türk Kızılay’ından sokaktaki “Can Dostlar”a mama ve su desteği

Sütçü İmam Üniversitesi genç Kızılay topluluğu yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama ve su bıraktı.



Üniversite genç Kızılay topluluğu ayrıca kendi imkânlarıyla yaptıkları kedi evleri ve mama kaplarını da kentin farklı bölgelerine düzenli olarak yerleştirdi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Genç Kızılay Topluluk Başkanı Mislina Yavuz, yaptığı açıklamada, Sıcak Havalarda sokaktaki "can dostları" yalnız bırakmayacaklarını belirtti.



Herkesi Bu Süreçte Duyarlı Olmaya Davet Eden Yavuz, Konuşmasına şöyle devam etti:



“Yaz aylarının gelmesi ile beraber Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi genç Kızılay topluluğu ve gönülleri ile birlikte şuan Muhsin Yazıcıoğlu parkındayız. Şehrimizin birçok noktasından mama ve su bıraktık vatandaşlarımızdan da Bu sıcak havalarda Can dostlarımıza destek olmalarını istiyoruz. Öte yandan üniversite genç Kızılay topluluğu olarak yaptığımız kedi evleri ve mama kaplarını da bıraktık. Halkımızdan bıraktığımız kedi evleri ve mama kaplarına daha duyarlı olmalarını ve herkesin bir kap mama ve su bırakmalarını istiyoruz.” Muhabir: Gökhan Çalı