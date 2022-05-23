Türk Mutfağı Haftası’nın açılış programı gerçekleştirildi!

Gerçekleştirilen programa kent protokolü siyasiler ve Türk mutfağına ilgi duyanlar yoğun katılım gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı Türk Mutfağı ve Kahramanmaraş mutfağının önemine vurgu yaptı.

Program sonunda Alpedo Kervan Lezzet Grubu gelen konuklara dondurma şovu gerçekleştirerek ikramda bulundu.