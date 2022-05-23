Türk Mutfağı Haftası’nın açılış programı gerçekleştirildi!
T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan Himayelerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan asırlık tariflerle Türk mutfağı isimli kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası’nın Açılış Programı tarihi kalede gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.05.2022, 17:13 23.05.2022, 18:14
Gerçekleştirilen programa kent protokolü siyasiler ve Türk mutfağına ilgi duyanlar yoğun katılım gerçekleştirdi.
Burada bir konuşma gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı Türk Mutfağı ve Kahramanmaraş mutfağının önemine vurgu yaptı.
Program sonunda Alpedo Kervan Lezzet Grubu gelen konuklara dondurma şovu gerçekleştirerek ikramda bulundu.
Namaz Vakti 23 Mayıs 2022
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