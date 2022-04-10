Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümüne özel klip
Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutluyor. Teşkilatın kuruluş yıldönümü için hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 15:33
Tanıtım filminde, özel harekât, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, polis arama kurtarma (pak) ve trafik polisleri ile çarsı ve mahalle bekçilerine yer verildi.
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
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|38
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|35
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|49
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|28
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|29
|24
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|22
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|18
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|31
|72
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|31
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|29
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|31
|57
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