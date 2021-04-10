Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası!

Kentte tatlı ve dondurma alanında faaliyet gösteren Mado firması tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan pasta Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan personellere ikram edildi.

Polis Haftası kapsamında üzerine "polis amblemi" resmedilerek hazırlanan pasta, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci ve Mado Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile emniyet amirleriyle birlikte kesildi.