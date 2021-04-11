Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası!
10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla Pazarcık İlçesine çelenk sunma programı gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 14:46
Pazarcık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen çelenk sunma programına Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Emin Ilgın ve ilçe polis teşkilatı katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Emin Ilgın tarafına gerçekleşen çelenk sunumunun ardından program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasıyla devam etti.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir konuşma yaparak; Bu zorlu dönemde özveri ile çalışan tüm emniyet personellerimizin polis haftasını kutluyorum dedi.
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