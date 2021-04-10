Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası!
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 15:02
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.
Polis Haftası çerçevesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
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