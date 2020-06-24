Türkçayırı Yayla Yolu yapılıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım hizmetleri kapsamında asfalt serim çalışmalarının yanı sıra yeni yolların yapımına da devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Afşin İlçesiTürkçayırı Mahallesi’nde yayla yolunun yapımına başladı.

Yerel kalkınmanın desteklenmesi konusunda hizmetlerine aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi özellikle hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerin kullanımı için Türkçayırı Mahallesi’nde 9 kilometrelik yayla yolu yapıyor. Kırsal alanlarda iyileştirme yapılan, daha çok besicilerin kullandığı bu güzergahta ortalama 10 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yetiştirildiği tahmin edilmektedir.