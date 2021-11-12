Turkcell Genel Müdürü Erkan, Kahramanmaraş’ta!

2019 yılında Türkiye’nin en büyük GSM operatörü Turkcell’in Genel Müdürlük görevini üstlenmesinin ardından birbirinden başarılı çalışmalara imza atan ve aradan geçen 2,5 yıllık süre zarfında Turkcell’in daha fazla insana ulaşmasında büyük paya sahip olan Murat Erkan, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede bir dizi ziyaret ve yeni stratejiler belirlemek adına ekibiyle birlikte rotayı Kahramanmaraş’a çeviren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Fiber Çözüm Merkezi’nin açılışını yaptı. Ardından Turkcell Dağıtım Merkezi’ne hareket eden Erkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Ramada Otel’de düzenlenen Turkcell İş Ortakları Toplantısı’na ise Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal katıldı. Toplantı ve ziyaretlerin ardından Erkan, Kervanhan’a geçti.

ERKAN, ‘ÇETE’ KIYAFETİNİ GİYDİ

1997 yılında iş ortaklığına başladığı Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu ile bölge bayilerinin misafiri olan Erkan ve ekibi, firma sahipleriyle bu kez yemekte bir araya geldi. Oldukça güzel bir atmosfer gerçekleşen programda Erkan ve ekibi Kahramanmaraş’ın yöresel ‘Çete’ kıyafetini giydi.

DONDURMA ŞOVU YAPILDI

Çete kıyafetini giyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve ekibi için dondurma şovu yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda Meşhur Maraş dövme dondurmasını baltayla kesen Erkan, güzel insanların olduğu Kahramanmaraş’ta bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

ERKAN: STRATEJİLERİMİZİ PAYLAŞARAK, GÜZEL İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ

Programda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi: “Kahramanmaraş bizim için çok özel bir şehir. Güzel insanların olduğun bir şehir. Turkcell olarak Kahramanmaraş’ta müşterilerimizle olan ilişkilerimiz son derece güzel. Yaklaşık 6 ay önce Kahramanmaraş’a fiber obtik internet getirdik. Kahramanmaraş halkının fiber ile buluşması çok güzel oldu. Bunun yanında mobil, servisler konusunda iş ortaklarımızla pandemi sonrası bir araya gelmek çok önemliydi. Şimdi mesafemizi koruyup, sahaya inerek müşterilerimize yakın olarak onları motive etmek istiyoruz. Stratejilerimizi paylaşmak istiyoruz. Güzel işler yapmak istiyoruz.”

DEVEBOYNU: BÖLGE BAYİLERİ OLARAK MURAT ERKAN BEYİ MİSAFİR ETMEKTEN MUTLULUK DUYDUK

Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu ise, “Turkcell Genel Müdürümüz Murat Erkan Beyi kahraman şehrimiz Kahramanmaraş’ta misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Kendisine bizi ve şehrimizi ziyaret etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Güzel bir toplantı oldu ve verimli sonuçlar elde edildi. Bundan sonraki süreçte Turkcell ile olan güçlü ortaklığımızı daha da güçlendirmek için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVEBOYNU’NDAN ERKAN’A ‘MARAŞ GÜLÜ’ HEDİYESİ

Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’a program sonrası hatıra olarak Kahramanmaraş’ın kendine özgü ürünü olan Maraş gülü hediye etti. Kahramanmaraş programına; Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell Direktörleri Erhan Eray ile Ali Kırmacı, Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Deveboynu, Şahin Deveboynu ve Turkcell Satış yöneticileri ile iş ortakları katıldı. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.