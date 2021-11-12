Turkcell Genel Müdürü Erkan, Kahramanmaraş’ta!

Bir dizi ziyaret ve iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Kahramanmaraş bizim için çok özel bir şehir. Burada müşterilerimizle olan ilişkilerimiz son derece güzel” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 14:36 12.11.2021, 14:43
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Kahramanmaraş’ta!

2019 yılında Türkiye’nin en büyük GSM operatörü Turkcell’in Genel Müdürlük görevini üstlenmesinin ardından birbirinden başarılı çalışmalara imza atan ve aradan geçen 2,5 yıllık süre zarfında Turkcell’in daha fazla insana ulaşmasında büyük paya sahip olan Murat Erkan, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede bir dizi ziyaret ve yeni stratejiler belirlemek adına ekibiyle birlikte rotayı Kahramanmaraş’a çeviren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Fiber Çözüm Merkezi’nin açılışını yaptı. Ardından Turkcell Dağıtım Merkezi’ne hareket eden Erkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Ramada Otel’de düzenlenen Turkcell İş Ortakları Toplantısı’na ise Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal katıldı. Toplantı ve ziyaretlerin ardından Erkan, Kervanhan’a geçti.

ERKAN, ‘ÇETE’ KIYAFETİNİ GİYDİ

1997 yılında iş ortaklığına başladığı Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu ile bölge bayilerinin misafiri olan Erkan ve ekibi, firma sahipleriyle bu kez yemekte bir araya geldi. Oldukça güzel bir atmosfer gerçekleşen programda Erkan ve ekibi Kahramanmaraş’ın yöresel ‘Çete’ kıyafetini giydi.

DONDURMA ŞOVU YAPILDI

Çete kıyafetini giyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve ekibi için dondurma şovu yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda Meşhur Maraş dövme dondurmasını baltayla kesen Erkan, güzel insanların olduğu Kahramanmaraş’ta bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

ERKAN: STRATEJİLERİMİZİ PAYLAŞARAK, GÜZEL İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ

Programda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi: “Kahramanmaraş bizim için çok özel bir şehir. Güzel insanların olduğun bir şehir. Turkcell olarak Kahramanmaraş’ta müşterilerimizle olan ilişkilerimiz son derece güzel. Yaklaşık 6 ay önce Kahramanmaraş’a fiber obtik internet getirdik. Kahramanmaraş halkının fiber ile buluşması çok güzel oldu. Bunun yanında mobil, servisler konusunda iş ortaklarımızla pandemi sonrası bir araya gelmek çok önemliydi. Şimdi mesafemizi koruyup, sahaya inerek müşterilerimize yakın olarak onları motive etmek istiyoruz. Stratejilerimizi paylaşmak istiyoruz. Güzel işler yapmak istiyoruz.”

DEVEBOYNU: BÖLGE BAYİLERİ OLARAK MURAT ERKAN BEYİ MİSAFİR ETMEKTEN MUTLULUK DUYDUK

Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu ise, “Turkcell Genel Müdürümüz Murat Erkan Beyi kahraman şehrimiz Kahramanmaraş’ta misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Kendisine bizi ve şehrimizi ziyaret etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Güzel bir toplantı oldu ve verimli sonuçlar elde edildi. Bundan sonraki süreçte Turkcell ile olan güçlü ortaklığımızı daha da güçlendirmek için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVEBOYNU’NDAN ERKAN’A ‘MARAŞ GÜLÜ’ HEDİYESİ

Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’a program sonrası hatıra olarak Kahramanmaraş’ın kendine özgü ürünü olan Maraş gülü hediye etti. Kahramanmaraş programına; Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell Direktörleri Erhan Eray ile Ali Kırmacı, Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Deveboynu, Şahin Deveboynu ve Turkcell Satış yöneticileri ile iş ortakları katıldı. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

#Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal #Deka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Deveboynu #Turkcell Genel Müdürü Erkan
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6