Türkçe’nin haritası Yunus Emre’yi anlattılar
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin ikinci gününde “Türkçe’nin Büyük Haritası: Yunus Emre” konulu panel düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 18:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri ikinci günüyle devam ediyor. 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle, düzenlenen söyleşi ve konferanslarda Türk edebiyatının iki temel taşı farklı açılardan anlatılıyor. Program takvimi kapsamında, Kültür Park’ta “Türkçe’nin Büyük Haritası: Yunus Emre” konulu panel düzenlendi. Haşim Şahin, Hüseyin Akın ve Yılmaz Daşçıoğlu gibi üç usta kalemin konuk olduğu etkinlikte, moderatörlüğü ise Can Acer üstlendi. Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı dilin Türkçe’yi dönüştürdüğü ve Türkçe’nin tasavvufla buluşmasının ifade gücünü de artırdığı belirtildi.
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