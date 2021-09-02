Türkeş bulvarı üzerinde çevre düzenleme çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Zekeriya Tanrıverdi Camii’nin 3 bin metrekarelik alanında çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 11:37
Türkeş bulvarı üzerinde çevre düzenleme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Zekeriya Tanrıverdi Camii çevresinde de başlatılan çalışmalarda parke, bazalt ve bordür uygulamaları tamamlanmıştı. Yapımı devam eden 3 bin metrekare alana sahip camide bu defa bitkilendirme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Şehrin en yoğun arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı bitişiğinde bulunan cami çevresinde, farklı türlerden minyatür ağaçlar, güller ve çalılar olmak üzere onlarca bitki toprakla buluşturuldu.

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