Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Expo 2023 alanında

Şehrimize Barolar Birliği Spor turnuvaları için gelen Metin Feyzioğlu dün de Başkan Mahçiçek’in şehrimize kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına katılmıştı.

Bugün ise Başkan Mahçiçek, şehrimizi marka kent yapacak büyük projesi EXPO 2023’ü tanıtmak ve yerinde anlatmak için Metin Feyzioğlu’nu Expo 2023 alanında ağırladı.

Samimi ve sıcak bir sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Mahçiçek şu ifadelerde bulundu.

“29 Ekim Kahramanmaraş için daha anlamlı geçti. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ve Kahramanmaraş Baro Başkanımız Türkiye’deki baroları şehrimize davet ettiler. Aktiviteler düzenledir. Bu vesileyle şehrimizin tanınmasına ve bilinirliğine katkı sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bugün Barolar Birliği Başkanını Expo alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023’te tamamlayacağımız EXPO 2023 ile ilgili kendilerine bilgiler verdik. Çalışmaların hangi aşamada olduğunu, projeyi anlamlı hale getirebilmek ve sürekliliğini sağlamak için neler yaptığımızı kendilerine anlattık.

Barolar Birliği Başkanımız Kahramanmaraş’ta bulundular değer kattılar. Ben Metin Bey’e ve Kahramanmaraş Baromuza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise şu şekilde konuştu.

“Kahramanmaraş Baromuz şehir ile iç içe geçmiş ve birlikte yaşıyor. Kimseyle kavgalı değil, aksine kanaat önderleriyle birlikte, bu beni ziyadesiyle memnun etti.

Bu alanda başkanım muazzam bir şey yapmış. Kahramanmaraş’a deyim yerindeyse deniz getirmiş. Çok da güzel bir kentsel dönüşüm içerisinde burada işler yapılıyor. En önemli özelliği de devamlılığı sağlanacak olmasıdır.

Başkanımın tecrübelerinden kaynaklı bir gidişat var burada. Hayırlı olsun şehrimize ve ülkemize. Sanırım Kahramanmaraş’a bir Kahramanmaraş daha katılacak bu projeyle.”

Expo 2023’ü tanıtan sine vizyon gösterisi ardından alan gezildi ve bilgiler verildi Başkan Mahçiçek tarafından. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.