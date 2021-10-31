Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Expo 2023 alanında

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 alanında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül’ü ağırladı.

KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 15:02 31.10.2021, 15:10
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Expo 2023 alanında

Şehrimize Barolar Birliği Spor turnuvaları için gelen Metin Feyzioğlu dün de Başkan Mahçiçek’in şehrimize kazandırdığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına katılmıştı.

Bugün ise Başkan Mahçiçek, şehrimizi marka kent yapacak büyük projesi EXPO 2023’ü tanıtmak ve yerinde anlatmak için Metin Feyzioğlu’nu Expo 2023 alanında ağırladı.

Samimi ve sıcak bir sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Mahçiçek şu ifadelerde bulundu.

“29 Ekim Kahramanmaraş için daha anlamlı geçti. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ve Kahramanmaraş Baro Başkanımız Türkiye’deki baroları şehrimize davet ettiler. Aktiviteler düzenledir. Bu vesileyle şehrimizin tanınmasına ve bilinirliğine katkı sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bugün Barolar Birliği Başkanını Expo alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023’te tamamlayacağımız EXPO 2023 ile ilgili kendilerine bilgiler verdik. Çalışmaların hangi aşamada olduğunu, projeyi anlamlı hale getirebilmek ve sürekliliğini sağlamak için neler yaptığımızı kendilerine anlattık.

Barolar Birliği Başkanımız Kahramanmaraş’ta bulundular değer kattılar. Ben Metin Bey’e ve Kahramanmaraş Baromuza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise şu şekilde konuştu.

“Kahramanmaraş Baromuz şehir ile iç içe geçmiş ve birlikte yaşıyor. Kimseyle kavgalı değil, aksine kanaat önderleriyle birlikte, bu beni ziyadesiyle memnun etti.

Bu alanda başkanım muazzam bir şey yapmış. Kahramanmaraş’a deyim yerindeyse deniz getirmiş. Çok da güzel bir kentsel dönüşüm içerisinde burada işler yapılıyor. En önemli özelliği de devamlılığı sağlanacak olmasıdır.

Başkanımın tecrübelerinden kaynaklı bir gidişat var burada. Hayırlı olsun şehrimize ve ülkemize. Sanırım Kahramanmaraş’a bir Kahramanmaraş daha katılacak bu projeyle.”

Expo 2023’ü tanıtan sine vizyon gösterisi ardından alan gezildi ve bilgiler verildi Başkan Mahçiçek tarafından. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.

#Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #EXPO 2023 #Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3