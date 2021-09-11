Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı BAYRAM KARAKAŞ Kahramanmaraş’ta
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı BAYRAM KARAKAŞ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 13:04
Karakaş, Esnafın sorunları ve çalışma şartlar hakkında Kervanhan’da basın toplantısı düzenledi; burada sektör temsilcilerinin aşılarını olması yönünde çağrıda bulundu.
Berberler Odası Başkanı Adnan Narlı’da “bayram karakaş başkanımızı şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.
Kahramanmaraş Bakkallar Odası başkanı şeref Özsoy, “sanatkâr berberlere teşekkür ederim” dedi.
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