Türkiye birincisi Özge ALAN başarısından dolayı ödüllendirildi!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akif Bulut, Liseye Geçiş Sınavı’ndan (LGS) sınavından 500 tam puan alarak Türkiye 1.’si olan Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan’ı ödüllendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 16:16 12.07.2021, 16:48
İlk olarak il milli eğitim makamında ağırlanan alan, burada başarısının sırrını bulut ile paylaşarak ileriye yönelik planlamalarını anlattı.
Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akif Bulut, Gösterdiği başarıyla Kahramanmaraş’ın ve Onikuşubat’ın gururu haline gelen Özge Alan’a başarılarının devamını dileyerek, ödüllendirdi.
Ardından valilik makamında ağırlanan alan, burada da vali coşkun tarafından kendisine hediye takdim edildi.
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