Türkiye birincisinden Başkan Yılmazcan’a ziyaret.

Pazarcık ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Konya'da yapılan Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında 100 Kiloda Türkiye Birincisi olan Ayhan KAYA Pazarcık Belediye başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 26.09.2021, 15:58 26.09.2021, 16:29
Türkiye birincisinden Başkan Yılmazcan’a ziyaret.

Pazarcık belediyesine gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan tarafından hediye verilen Türkiye Birincisi Ayhan Kaya mutluluğunu Başkan Yılmazcan’a ifade ederek şunları söyledi.

Başarısından dolayı kendisini kutlayan Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan ise şunları söyledi.

#Pazarcık #Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası #Ayhan KAYA #İbrahim Yılmazcan #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Eylül 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:12
Öğle 12:30
İkindi 15:57
Akşam 18:39
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 7 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0