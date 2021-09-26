Türkiye birincisinden Başkan Yılmazcan’a ziyaret.
Pazarcık ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Konya'da yapılan Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında 100 Kiloda Türkiye Birincisi olan Ayhan KAYA Pazarcık Belediye başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 26.09.2021, 15:58 26.09.2021, 16:29
Pazarcık belediyesine gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan tarafından hediye verilen Türkiye Birincisi Ayhan Kaya mutluluğunu Başkan Yılmazcan’a ifade ederek şunları söyledi.
Başarısından dolayı kendisini kutlayan Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan ise şunları söyledi.
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