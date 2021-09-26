Türkiye birincisinden Başkan Yılmazcan’a ziyaret.

Pazarcık belediyesine gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmazcan tarafından hediye verilen Türkiye Birincisi Ayhan Kaya mutluluğunu Başkan Yılmazcan’a ifade ederek şunları söyledi.

Başarısından dolayı kendisini kutlayan Pazarcık Belediyesi Başkanı İbrahim Yılmazcan ise şunları söyledi.