Türkiye bunu bekliyor! 1 Temmuz'da...

Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabını başlatıyor. Bu süreçle birlikte pek çok alandaki salgın sınırlamaları sona eriyor. “İyi bir başlangıç olacak, şimdi çalışma zamanı” diyen esnaf, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla da çarşı pazarda ve hizmet sektöründe hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Türkiye, Kovid-19 salgınında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabını 1 Temmuz’da (yarın) başlatıyor. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken, toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor.

Müzik sınırlaması gece 24.00’e çekilirken, kına, düğün gibi etkinlikler için kişi sınırlaması ve ikram yasağı kalkıyor. Öte yandan yeme-içme sektörü ise ruhsat saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. “Şimdi çalışma zamanı” diyen sektör temsilcileri, Kurban Bayramı ile de bir hareketlilik yaşanacağını öngörüyor.