Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti

Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’na 30’un üzerinde şehir 600’ün üzerinde ise sporcu katılım sağlıyor.

Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan Merkez Spor Kompleksi’nde ki şampiyonaya vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun oldu.