Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 16:18 17.12.2021, 17:39
Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’na 30’un üzerinde şehir 600’ün üzerinde ise sporcu katılım sağlıyor.
Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan Merkez Spor Kompleksi’nde ki şampiyonaya vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun oldu.
Namaz Vakti 18 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Antalyaspor
|16
|21
|14. Gaziantep FK
|16
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8