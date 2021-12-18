Türkiye büyükler serbest güreş şampiyonasına coşkuyla devam ediyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti.

Aksu TV ekranlarından canlı yayınla izleyicisiyle buluşan karşılaşmalar sırasında özel röportajlar gerçekleştirildi.