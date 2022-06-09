Türkiye çevre haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bu kapsamda çevre yürüyüşünden çocuklar için birçok aktivite düzenlenirken hafta kapsamında tüm vatandaşlara çevre bilinci aşılandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal hafta boyunca düzenlenen etkinlikleri Aksu Haber’e değerlendirirken etkinliklere katılan tüm Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.