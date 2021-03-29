Türkiye'de İlk Depremsellik Çalışması Onikişubat Belediyesi'nden

İlklerin Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehrimizde bu çalışmayı KSÜ Jeoloji Mühendisi Dr. Alican Kop ile gerçekleştirerek geleceğe dönük önemli bir adım attı.

Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda “Kahramanmaraş Fay Zonu (KMFZ)'nun Depremselliği ve Onikişubat İlçesindeki Konumu" başlıklı basın lansmanına; İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, KSÜ Rektör Yardımcısı İbrahim Taner Okumuş, Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Volkan Dalyan, Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Mahçiçek sunum öncesi yaptığı konuşmada şu noktalara dikkat çekti.

“Öncelikle hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Fay hatlarıyla ve depremsellikle ilgili bir çalışma yapabilmemiz için elimizde veri olması gerekiyordu. KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Alican Hoca’nın bize yol göstermesiyle işbirliği içerisinde bir çalışma başlattık. Türkiye’de ilk ve öncü olabilecek bu çalışmayla yeni imara açılan alanlarda fay üzerinde yapılaşmanın engellenmesi ile ilgili ciddi veri ve önlemler alınmış olacak. Önlemlerimizi ve yapabileceklerimizi daha net ve sağlıklı bir şekilde belirleyebileceğiz.

2011 yılında yenilenen Türkiye Diri Fay Haritası’nda ilk defa haritalanan Kahramanmaraş Fay Zonu’nun depremselliği hakkında bugüne kadar yapılmış herhangi bir bilimsel çalışma bulunmuyor.

Hepimizin bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Deprem olduktan sonra ah vah etmenin bir anlamı olmayacak. Biz de bu konuyu önemsiyoruz ve gerekli çalışmayı yapıyoruz. Umuyorum diğer kamu kurumları da bu çok önemli konu hakkında gerekli çalışmayı başlatırlar.”

KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Alican Kop Hoca katılımcılara sunumda yapılan çalışma hakkında detaylı bilgi verdi. Alican Kop Hoca şu şekilde konuştu.

“Gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol yarması, inşaat temelleri vb. gibi alanlarda yapılan gözlemler dışında, KMFZ üzerinde toplam 40 adet hendek kazısı yapılmıştır.

Şehrimizden geçen, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş olmak üzere iki fay zonu bulunmaktadır. En son 1513 yılında Doğu Anadolu Fay Zonu Gölbaşı-Türkoğlu (Pazarcık) segmenti üzerinde 508 yıllık bir suskunluk ve enerji birikimi evresi olduğu görülüyor.

Bu çalışma ile Kahramanmaraş Fay Zonu’nun arazide geçtiği yerler nerelerdir, hangi aralıklarla ve en son ne zaman deprem üretmiştir, bu zonda meydana gelebilecek deprem büyüklüğü ne olabilir gibi sorulara cevaplar aranmıştır ve ciddi veriler elde edilmiştir.”

Dr. Alican Kop, sunum sonrası katılımcılara ve Başkan Mahçiçek’e yaptığı bu özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.