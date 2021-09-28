Türkiye de seçim sürecini yakından takip ediyor!

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Merkel sonrası Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl şekillenecek? KSÜ siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl Tüm detaylarıyla aksu habere anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 14:57 28.09.2021, 16:37
Başbakan Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında tesis edilen iki ülke ilişkilerinin nasıl devam edecek. Ekonomik ve ticari ilişkiler, Almanya'da yaşayan Türkler, 2015 yılından bu yana devam eden göç odaklı güvenlik işbirliği... Bu başlıklar Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerindeki temel noktalardan bazıları.
Başbakan Merkel sonrası bu ilişkilerin nasıl devam edeceği hangi yöne evrileceği kurulacak yeni hükumete bağlı olacak.
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