Türkiye gençler Wushu şampiyonasında büyük başarı
Türkiye gençler Wushu şampiyonasında Kahramanmaraşlı İbrahim Bilal ve Merve Kaba 1. oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 17:41 15.07.2021, 18:15
Kahramanmaraş’tan 5 Öğrenci Şampiyonaya Katıldı İbrahim Bilal Ve Merve Kaba 1. Ersin Genç 2. Fatmanur Çolakoğlu İse 3. Oldu Sporcular Kahramanmaraşın adını bir kez duyurdular.
Türkiye Şampiyonasının ardından Avrupa Şampiyonasına hak kıazanan Merve Kaba, İbrahim Bilal ve arkadaşları madalya ve kupalar eşliğinde Kahramanmaraş’a döndü.
Sporcular aileleri ve yakınları tarafından otogarda şenlik eşliğinde karşılandı.
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