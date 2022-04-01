Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gençleri'nden Türkoğlu'na ziyaret!

Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde düzenlenen ziyarette; Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eğitime ve gençlere yönelik yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.

Sohbet ve muhabbet tadında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Belediye Başkanına merak ettikleri soruları sordular.

Gençler, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Osman Okumuş' a teşekkür ettiler.