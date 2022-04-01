Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gençleri'nden Türkoğlu'na ziyaret!
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Diplomasi okulu öğrencileri Türkoğlu ilçesini ziyaret ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 13:19 01.04.2022, 18:59
Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde düzenlenen ziyarette; Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eğitime ve gençlere yönelik yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.
Sohbet ve muhabbet tadında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Belediye Başkanına merak ettikleri soruları sordular.
Gençler, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Osman Okumuş' a teşekkür ettiler.
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
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