Türkiye genelinde 3 bin satış noktasıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor

Maraş dondurmasının dünyaya tanıtılmasında büyük emekleri olan MADO’nun markalarından birisi olan MARDO ile Türkiye genelinde 3 bin satış noktasıyla Kahramanmaraş dondurması tatmak isteyenlere hizmet vermeye devam ediyor.

MARDO Genel Koordinatörü Erdal Kanbur, Türkiye’nin her köşesinde dondurma severleri, Maraş dondurmasını tattırmak ve buluşturmak için 3 bin satış noktamızla aralıksız hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kanbur, Kahramanmaraş’a özgün keçi sütü, salep ve şekerin karışımıyla yapılan Maraş dondurmasının tüm vatandaşların tatmaları için 3 bin satış noktasıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

MARDO olarak vatandaşlara kaliteli Maraş dondurması sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Kanbur, şunları kaydetti: “MADO Yönetim Kurulu başkanımız Mehmet Kanbur’un ‘HER DONDURMA, DONDURMA DEĞİLDİR’ sözünden yola çıkarak, gerçek ve besleyici Maraş dondurmasını tüm Türkiye’deki hak ettiği değeri görmesi ve tanıtılması için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki beş yıl içerisinde 5 bin satış noktasına ulaşmaktır. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz.” Satış noktalarında hem şehrimizin, hem de besleyici Maraş Dondurmasının tanımını yapmaktan ayrıca gurur duyduklarını ifade eden Kanbur, “Maraş Dondurmasının ülkenin ve şehrin tanıtımında büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu katkının artarak devam etmesi için yurt dışında da satış noktaları oluşturmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Yurt dışında da satış noktalarımızla ülkemizin bayrağını birçok ülkede dalgalandırmak ve ülkemizin turizm elçisi olmaya devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.