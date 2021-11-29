Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu memleketi Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Havaalanından güreş camiası ve sevenleri tarafından davul zurnayla karşılanan Eroğlu, ilk ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yaptı.

Burada istişarelerde bulunulduktan sonra Başkan Güngör ve Başkan Eroğlu karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, 16-19 Aralık arasında Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta yapılacağının müjdesini duyurdu.

Daha sonra Kahramanmaraş Valiliği’ne gelen Başkan Eroğlu, burada da Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Burada değerlendirmelerde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “memleketime bu kez derece yapmış sporcu olarak değil, bir yönetici olarak gelmekten mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.