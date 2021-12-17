Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyona da heyecan sabah Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde başlamasının ardın Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyonanın ilk gününü Aksu Haber’e değerlendirdi.

Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen şampiyonaya tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerini de davet eden Eroğlu sözlerine şöyle devam etti.