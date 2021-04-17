Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamladı!

Yeni Tip Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle bir dönem ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörün ihracatı, geçen sene 2019'a kıyasla yüzde 16,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi buna rağmen türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak üst üste 15'inci yılında en fazla dış satıma imza atan sektör oldu.

Türkiye otomotiv sektöründe revize hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5 milyar dolar ihracatla tamamlayarak 15’inci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal pandemi koşullarında 2020 yılı rekorla kapattıklarını söyledi.